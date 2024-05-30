День ангела 31 мая: как поздравлять именинников, праздник которых выпал на конец весны

Именины нередко выпадают на особые даты, хотя это и не столь важно, ведь смысл праздника совсем другой. День ангела позволяет вспомнить о важных смыслах, о духовном и светлом.

Чьи именины выпали на последний день весны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Усміхайся яскраво до світу, Твої очі хай щастям лиш сяють. Маю щастя сказати сьогодні, Що я щиро тебе вітаю! Побажаю здоров'я міцного І блакитного неба ясного. Хай ласкаво сонечко сяє, І лиш вдача тебе зустрічає. Ще бажаю кохання взаємного І до цілей прагнути впевнено. Позитивних і добрих думок, Щастя світлого аж до зірок! З днем ангела!".

К слову, раньше мы уже рассказывали, почему нельзя дарить бритву на день рождения.

Кроме того, недавно стало известно, почему нельзя рассыпать соль.

При создании материала использовались источники: Церковный календарь, сайты "Поздравок", "Побажайко".