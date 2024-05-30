День ангела 31 мая: как поздравлять именинников, праздник которых выпал на конец весны
Именины нередко выпадают на особые даты, хотя это и не столь важно, ведь смысл праздника совсем другой. День ангела позволяет вспомнить о важных смыслах, о духовном и светлом.
Чьи именины выпали на последний день весны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Кого поздравить с днем ангела
Именинники 31 мая такие:
- Борис
- Роман
- Филипп
- Кристина
- Александра
- Андрей
- Богдан
- Иван
- Лука
- Мария.
Красивый стих на именины на украинском языке
"Усміхайся яскраво до світу,
Твої очі хай щастям лиш сяють.
Маю щастя сказати сьогодні,
Що я щиро тебе вітаю!
Побажаю здоров'я міцного
І блакитного неба ясного.
Хай ласкаво сонечко сяє,
І лиш вдача тебе зустрічає.
Ще бажаю кохання взаємного
І до цілей прагнути впевнено.
Позитивних і добрих думок,
Щастя світлого аж до зірок!
З днем ангела!".
Поздравления с днем ангела в прозе
- "С Днем Ангела! Пусть этот день будет наполнен светом и теплом. Пусть каждый твой шаг сопровождается ангельской опекой, а сердце наполняется радостью и любовью. Желаю тебе быть здоровым и счастливым человеком. С именинами!"
- "Сегодня твой святой день, день ангела! Пусть он принесет в твою жизнь только радость, счастье и новые светлые чувства",
- "Поздрваляю! Желаю, чтобы каждый день был как сказка, щедрым на чудеса и радость. Пусть ангелы всегда руководят твоими шагами и освещают путь к счастью".
К слову, раньше мы уже рассказывали, почему нельзя дарить бритву на день рождения.
Кроме того, недавно стало известно, почему нельзя рассыпать соль.
При создании материала использовались источники: Церковный календарь, сайты "Поздравок", "Побажайко".