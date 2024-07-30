День ангела 31 липня: душевні привітання для іменинників

Привітання з Днем Ангела можуть бути різними - для чоловіків, жінок, близьких чи колег. Незалежно від адресата, важливо, щоб вони були щирими та від душі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 31 липня та як правильно вітати з днем ангела.
З Днем Ангела! Нехай цей святковий день принесе тобі безмежну радість та гармонію. Бажаю, щоб кожен момент був наповнений теплом і щастям, а твій ангел-охоронець завжди супроводжував тебе на твоєму життєвому шляху.
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей особливий день буде для тебе справжнім святом радості і щастя. Бажаю тобі незгасимого натхнення та вірного супроводу ангела-охоронця. Нехай кожен день твого життя буде сповнений світла і любові, а всі твої прагнення знаходять підтримку і здійснення.
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З Днем Ангела! Бажаю тобі, щоб цей день приніс тобі безліч позитивних емоцій і чудових вражень. Нехай життя буде щедрим на щасливі моменти, а твоє серце переповнюється радістю та спокоєм.
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей святковий день буде для тебе наповнений теплом, радістю і позитивом. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди дарував тобі спокій і захист, а також допомагав здійснювати всі твої бажання.
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З Днем Ангела! Нехай цей святковий день буде сповнений чудових моментів і щасливих подій!
Нехай янголятко з небес вниз зійде,
В долонях маленьких любов принесе,
Метеликом ніжним у грудях твоїх,
Кохання яскраве хай вічно горить!
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Нехай Вас Бог благословляє
І від людей Вам буде шана,
А щедра матінка-земля
Дає наснагу Вам щорана.
Живіть щасливо сотню літ
На втіху всій своїй родині;
Хай Бог Вас береже від бід
У нашій славній Україні!
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З Днем Ангела вітаю я тебе!
Бажаю море щастя і любові!
Хай милий ангел береже повік,
Від всіх напастей, труднощів і горя!
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, "Гумореска", Вікіпедія.