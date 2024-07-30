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День ангела 31 липня: душевні привітання для іменинників

Кого привітати з днем ангела у вівторок (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Привітання з Днем Ангела можуть бути різними - для чоловіків, жінок, близьких чи колег. Незалежно від адресата, важливо, щоб вони були щирими та від душі.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 31 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Антон
  • Денис
  • Іван
  • Арсеній
  • Василь
  • Володимир
  • Георгій
  • Йосип
  • Костянтин
  • Сергій
  • Степан
  • Юрій
  • Максим
  • Микола
  • Ганна
  • Єлизавета.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Нехай цей святковий день принесе тобі безмежну радість та гармонію. Бажаю, щоб кожен момент був наповнений теплом і щастям, а твій ангел-охоронець завжди супроводжував тебе на твоєму життєвому шляху. 

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей особливий день буде для тебе справжнім святом радості і щастя. Бажаю тобі незгасимого натхнення та вірного супроводу ангела-охоронця. Нехай кожен день твого життя буде сповнений світла і любові, а всі твої прагнення знаходять підтримку і здійснення.

***

З Днем Ангела! Бажаю тобі, щоб цей день приніс тобі безліч позитивних емоцій і чудових вражень. Нехай життя буде щедрим на щасливі моменти, а твоє серце переповнюється радістю та спокоєм.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей святковий день буде для тебе наповнений теплом, радістю і позитивом. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди дарував тобі спокій і захист, а також допомагав здійснювати всі твої бажання. 

***

З Днем Ангела! Нехай цей святковий день буде сповнений чудових моментів і щасливих подій!

Красиві вірші на іменини

Нехай янголятко з небес вниз зійде,

В долонях маленьких любов принесе,

Метеликом ніжним у грудях твоїх,

Кохання яскраве хай вічно горить!

***

Нехай Вас Бог благословляє

І від людей Вам буде шана,

А щедра матінка-земля

Дає наснагу Вам щорана.

Живіть щасливо сотню літ

На втіху всій своїй родині;

Хай Бог Вас береже від бід

У нашій славній Україні!

***

З Днем Ангела вітаю я тебе!

Бажаю море щастя і любові!

Хай милий ангел береже повік,

Від всіх напастей, труднощів і горя!

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, "Гумореска", Вікіпедія.

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