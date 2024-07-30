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День ангела 31 июля: душевные поздравления для именинников

Кого поздравить с днем ангела во вторник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Поздравления с Днем Ангела могут быть разными - для мужчин, женщин, близких или коллег. Независимо от адресата важно, чтобы они были искренними и от души.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 31 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Антон
  • Денис
  • Иван
  • Арсений
  • Василий
  • Владимир
  • Георгий
  • Иосиф
  • Константин
  • Сергей
  • Степан
  • Юрий
  • Максим
  • Николай
  • Анна
  • Елизавета.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть этот праздничный день принесет тебе безграничную радость и гармонию. Желаю, чтобы каждый момент был наполнен теплом и счастьем, а твой ангел-хранитель всегда сопровождал тебя на твоем жизненном пути.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот особенный день будет для тебя настоящим праздником радости и счастья. Желаю тебе неугасимого вдохновения и верного сопровождения ангела-хранителя. Пусть каждый день твоей жизни будет полон света и любви, а все твои стремления находят поддержку и осуществление.

***

С Днем Ангела! Желаю тебе, чтобы этот день принес тебе множество положительных эмоций и удивительных впечатлений. Пусть жизнь будет щедрой на счастливые моменты, а твое сердце переполняется радостью и спокойствием.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот праздничный день будет для тебя наполнен теплом, радостью и позитивом. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда даровал тебе покой и защиту, а также помогал осуществлять все твои желания.

***

С Днем Ангела! Пусть этот праздничный день будет полон прекрасных моментов и счастливых событий!

Красивые стихи на именины

Нехай янголятко з небес вниз зійде,

В долонях маленьких любов принесе,

Метеликом ніжним у грудях твоїх,

Кохання яскраве хай вічно горить!

***

Нехай Вас Бог благословляє

І від людей Вам буде шана,

А щедра матінка-земля

Дає наснагу Вам щорана.

Живіть щасливо сотню літ

На втіху всій своїй родині;

Хай Бог Вас береже від бід

У нашій славній Україні!

***

З Днем Ангела вітаю я тебе!

Бажаю море щастя і любові!

Хай милий ангел береже повік,

Від всіх напастей, труднощів і горя!

Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

Также читайте, почему на самом деле умершим закрывают глаза и другие предрассудки о смерти.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, "Гумореска", Википедия.

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