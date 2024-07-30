День ангела 31 июля: душевные поздравления для именинников

Кого поздравлять с именинами - список

Антон

Денис

Иван

Арсений

Василий

Владимир

Георгий

Иосиф

Константин

Сергей

Степан

Юрий

Максим

Николай

Анна

Елизавета.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть этот праздничный день принесет тебе безграничную радость и гармонию. Желаю, чтобы каждый момент был наполнен теплом и счастьем, а твой ангел-хранитель всегда сопровождал тебя на твоем жизненном пути.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот особенный день будет для тебя настоящим праздником радости и счастья. Желаю тебе неугасимого вдохновения и верного сопровождения ангела-хранителя. Пусть каждый день твоей жизни будет полон света и любви, а все твои стремления находят поддержку и осуществление.

***

С Днем Ангела! Желаю тебе, чтобы этот день принес тебе множество положительных эмоций и удивительных впечатлений. Пусть жизнь будет щедрой на счастливые моменты, а твое сердце переполняется радостью и спокойствием.

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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот праздничный день будет для тебя наполнен теплом, радостью и позитивом. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда даровал тебе покой и защиту, а также помогал осуществлять все твои желания.

***

С Днем Ангела! Пусть этот праздничный день будет полон прекрасных моментов и счастливых событий!

Красивые стихи на именины

Нехай янголятко з небес вниз зійде,

В долонях маленьких любов принесе,

Метеликом ніжним у грудях твоїх,

Кохання яскраве хай вічно горить!

***

Нехай Вас Бог благословляє

І від людей Вам буде шана,

А щедра матінка-земля

Дає наснагу Вам щорана.

Живіть щасливо сотню літ

На втіху всій своїй родині;

Хай Бог Вас береже від бід

У нашій славній Україні!

***

З Днем Ангела вітаю я тебе!

Бажаю море щастя і любові!

Хай милий ангел береже повік,

Від всіх напастей, труднощів і горя!