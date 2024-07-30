День ангела 31 июля: душевные поздравления для именинников

Поздравления с Днем Ангела могут быть разными - для мужчин, женщин, близких или коллег. Независимо от адресата важно, чтобы они были искренними и от души.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 31 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.
С Днем Ангела! Пусть этот праздничный день принесет тебе безграничную радость и гармонию. Желаю, чтобы каждый момент был наполнен теплом и счастьем, а твой ангел-хранитель всегда сопровождал тебя на твоем жизненном пути.
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот особенный день будет для тебя настоящим праздником радости и счастья. Желаю тебе неугасимого вдохновения и верного сопровождения ангела-хранителя. Пусть каждый день твоей жизни будет полон света и любви, а все твои стремления находят поддержку и осуществление.
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С Днем Ангела! Желаю тебе, чтобы этот день принес тебе множество положительных эмоций и удивительных впечатлений. Пусть жизнь будет щедрой на счастливые моменты, а твое сердце переполняется радостью и спокойствием.
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Поздравляю с Днем Ангела! Пусть этот праздничный день будет для тебя наполнен теплом, радостью и позитивом. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда даровал тебе покой и защиту, а также помогал осуществлять все твои желания.
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С Днем Ангела! Пусть этот праздничный день будет полон прекрасных моментов и счастливых событий!
Нехай янголятко з небес вниз зійде,
В долонях маленьких любов принесе,
Метеликом ніжним у грудях твоїх,
Кохання яскраве хай вічно горить!
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Нехай Вас Бог благословляє
І від людей Вам буде шана,
А щедра матінка-земля
Дає наснагу Вам щорана.
Живіть щасливо сотню літ
На втіху всій своїй родині;
Хай Бог Вас береже від бід
У нашій славній Україні!
***
З Днем Ангела вітаю я тебе!
Бажаю море щастя і любові!
Хай милий ангел береже повік,
Від всіх напастей, труднощів і горя!
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, "Гумореска", Википедия.