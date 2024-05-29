День ангела 30 травня: круті та цікаві привітання для іменинників

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому не можна дарувати бритву на день народження.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому не можна дарувати парну кількість квітів.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "СМС українською", "Рівне1".