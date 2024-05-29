День ангела 30 травня: круті та цікаві привітання для іменинників

День ангела - цікаве та особливе свято. І якщо ви хочете приємно вразити іменинника, підготуйте для нього або для неї цікаві привітання.
У кого іменини 30 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Підготуйте щирі побажання для людей з такими іменами:
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".
Нагадаємо, раніше стало відомо, чому не можна дарувати бритву на день народження.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому не можна дарувати парну кількість квітів.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "СМС українською", "Рівне1".