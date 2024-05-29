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День ангела 30 травня: круті та цікаві привітання для іменинників

Кого вітати з іменинами 30 травня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - цікаве та особливе свято. І якщо ви хочете приємно вразити іменинника, підготуйте для нього або для неї цікаві привітання.

У кого іменини 30 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Кого вітати з днем ангела у четвер

Підготуйте щирі побажання для людей з такими іменами:

  • Василь
  • Антоніна
  • Антон
  • Ян
  • Дмитро
  • Наталя.

СМС на іменини

  • "Вітаю з днем ангела. Нехай Ваш ангел просвітлює Вас на всяк час, охороняє від усього злого і заохочує до добрих діл"
  • "Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!"
  • "Нехай під крилами своїми твій ангел береже тебе, дарує лиш приємні миті, і долю добру хай пошле".

Душевний вірш на день ангела

"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому не можна дарувати бритву на день народження.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому не можна дарувати парну кількість квітів.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "СМС українською", "Рівне1".

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