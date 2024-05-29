День ангела 30 травня: круті та цікаві привітання для іменинників
Кого вітати з іменинами 30 травня (ілюстрація: freepik.com)
День ангела - цікаве та особливе свято. І якщо ви хочете приємно вразити іменинника, підготуйте для нього або для неї цікаві привітання.
У кого іменини 30 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Кого вітати з днем ангела у четвер
Підготуйте щирі побажання для людей з такими іменами:
- Василь
- Антоніна
- Антон
- Ян
- Дмитро
- Наталя.
СМС на іменини
- "Вітаю з днем ангела. Нехай Ваш ангел просвітлює Вас на всяк час, охороняє від усього злого і заохочує до добрих діл"
- "Щиро вітаю Тебе з Днем Ангела! Нехай цей день буде для Тебе справді глибокорадісним і наповненим Божою присутністю!"
- "Нехай під крилами своїми твій ангел береже тебе, дарує лиш приємні миті, і долю добру хай пошле".
Душевний вірш на день ангела
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".
Нагадаємо, раніше стало відомо, чому не можна дарувати бритву на день народження.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому не можна дарувати парну кількість квітів.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "СМС українською", "Рівне1".