День ангела 30 травня: круті та цікаві привітання для іменинників

День ангела - цікаве та особливе свято. І якщо ви хочете приємно вразити іменинника, підготуйте для нього або для неї цікаві привітання.

У кого іменини 30 травня, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Хай Ангел на іменини Здійснить всі бажання, Несе щастя щохвилини, Успіх й процвітання. Радістю життя вквітчає І додасть здоров‘я, Мудрістю благословляє, Добром і любов'ю!".

Підготуйте щирі побажання для людей з такими іменами:

Нагадаємо, раніше стало відомо, чому не можна дарувати бритву на день народження.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому не можна дарувати парну кількість квітів.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "СМС українською", "Рівне1".