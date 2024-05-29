День ангела 30 мая: крутые и интересные поздравления для именинников
Кого поздравлять с именинами 30 мая (иллюстрация: freepik.com)
День ангела - интересный и особенный праздник. И если вы хотите приятно поразить именинника, подготовьте для него или для нее интересные поздравления.
У кого именины 30 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Кого поздравить с днем ангела в четверг
Подготовьте искренние пожелания для людей со следующими именами:
- Василий
- Антонина
- Антон
- Ян
- Дмитрий
- Наталья.
СМС на именины
- "Поздравляю с днем ангела. Пусть Ваш ангел просвещает Вас на всякое время, охраняет от всего злого и поощряет к добрым делам"
- "Искренне поздравляю Тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для Тебя действительно глубокорадостным и наполненным Божьим присутствием!"
- "Пусть под крыльями своими твой ангел хранит тебя, дарит только приятные мгновения, и судьбу добрую пусть пошлет".
Душевный стих на день ангела на украинском языке
"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".
Напомним, ранее стало известно, почему нельзя дарить бритву на день рождения.
Кроме того, недавно стало известно, почему нельзя дарить четное количество цветов.
При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "СМС українською", "Рівне1".