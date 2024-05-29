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День ангела 30 мая: крутые и интересные поздравления для именинников

Среда 29 мая 2024 22:28
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День ангела 30 мая: крутые и интересные поздравления для именинников Кого поздравлять с именинами 30 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - интересный и особенный праздник. И если вы хотите приятно поразить именинника, подготовьте для него или для нее интересные поздравления.

У кого именины 30 мая, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кого поздравить с днем ангела в четверг

Подготовьте искренние пожелания для людей со следующими именами:

  • Василий
  • Антонина
  • Антон
  • Ян
  • Дмитрий
  • Наталья.

СМС на именины

  • "Поздравляю с днем ангела. Пусть Ваш ангел просвещает Вас на всякое время, охраняет от всего злого и поощряет к добрым делам"
  • "Искренне поздравляю Тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для Тебя действительно глубокорадостным и наполненным Божьим присутствием!"
  • "Пусть под крыльями своими твой ангел хранит тебя, дарит только приятные мгновения, и судьбу добрую пусть пошлет".

Душевный стих на день ангела на украинском языке

"Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!".

Напомним, ранее стало известно, почему нельзя дарить бритву на день рождения.

Кроме того, недавно стало известно, почему нельзя дарить четное количество цветов.

При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "СМС українською", "Рівне1".

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