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День ангела 30 січня: привітайте іменинників гарними листівками, віршами та СМС

Кого привітати з днем ангела 30 січня (фото: unsplash)
Автор: Світлана Мащенко

День ангела 30 січня відзначать власники таких імен: Антон, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна.​

Подаруйте винуватцям свята гарні СМС, листівки, вірші та картинки, які ви знайдете в матеріалі Styler нижче.

Антон і Антоніна

Ім'я утворено від римського родового імені Antonius, від давньогрецького антао – "зустрічатися", "стикатися", "вступати в бій", "змагатися", або від слова антос – "квітка".

Від щирого серця бажаю, Тоню,
Тобі здоров'я та добра,
Миттєвостей яскравих мільйони,
Любові взаємної й тепла!
Нехай щастить
Тобі завжди, в усіх справах!
Усмішки радісної не ховаючись,
Літай від щастя в хмарах!

Ми Антона вітаємо!
Багато щастя побажаємо,
Насолоджуючись життям, жити,
Не сумувати і не тужити!
І фінансових успіхів,
І відповідальних завдань,
Таємних задумів звершень
Легких, правильних рішень.

Георгій, Юрій, Єгор

Сучасні варіанти від давньогрецького імені Георгіос, від грецького георгос – "землероб", "обробляє землю".

З днем Ангела, Георгій, дай вам Боже
Земних щедрот, любові і тепла.
Хай Ангел захистить і допоможе,
І у житті не буде болю й зла!

Шановний наш Юро, ми бажаємо тобі,
Щоб збувалися найскладніші мрії,
Надихайся та всепланово рости,
Все, що шукаєш – легко знайти.
І в здоров'ї, і в грошах тільки достатку,
В голові, в родині тотального порядку.

З іменинами Єгор,
Бажаю тобі карету і царський будинок,
А якщо серйозно, то міцного здоров’я,
Аби в бою зі смертю була нічия,
Також море класних моментів,
Аби бажання збувалися зі снів,
Також щирої любові,
Будь обережним, себе бережи,
Почуття не кидай на долівку шляху,
Спробуй себе в цьому житті знайти.

Іван

Походить від форми давньоєврейського імені Йоханан – "Яхве милостивий", від давньоюдейського імені Іоанн – "помилуваний Богом".

Зі святом Івана вітаю,
Щастя, радості бажаю.
Щоб у домі був достаток,
Й носив штани без латок.
Щоб замріяне збулося,
Мов у казці, щоб жилося.
Хай небо зорепадом чарує,
А сонечко ясне веселку дарує.

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