День ангела 3 квітня. Душевні привітання з іменинами

Хто святкує іменини 3 квітня

Цього дня на привітання чекатимуть: Микита, Мартін, Феодосія.

Окрім цього, побажайте щастя та усього найкращого людям з такими іменами: Филимон, Агнія, Хома, Серафима, Микита, Яків, Кирило, Федір.

Привітання з днем ангела в SMS

"Сьогодні світле для тебе свято - День Ангела, день твого небесного захисника і покровителя. Нехай же він оберігає тебе, охороняє у важкі моменти життя та ніколи не відмовляє тобі в надії та любові. З Днем Ангела"

"Від щирого серця бажаю тобі щастя і благодаті, незгасимої світлої надії та невичерпної доброти душі. Нехай Господь завжди чує твої молитви, нехай небеса дарують сили на славні справи!"

"Я вітаю тебе з радісним та світлим днем, з днем твого янгола-охоронця! Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід й заздрісних очей, хай буде твоя душа завжди наповнена великою любов'ю й щастям".

Вірші на іменини

"Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує".

***

"Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела прийми привітання!"

***

"Бажаю тобі, хай Ангел із неба,

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло, і надію,

Здійснить твою заповітнішу мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,

Добра для душі, а для серця – любові!".