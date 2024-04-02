UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

День ангела 3 квітня. Душевні привітання з іменинами

Кого вітати з іменинами (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела - особливе свято, про яке нині мало хто знає. Втім, якщо ви хочете здивувати близьку людину - дізнайтеся, коли в неї іменини, та підготуйте красиві привітання.

У кого день ангела 3 квітня, а також як душевно привітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання новини було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Радіо ТРЕК", "Прямий".

Хто святкує іменини 3 квітня 

Цього дня на привітання чекатимуть: Микита, Мартін, Феодосія.

Окрім цього, побажайте щастя та усього найкращого людям з такими іменами: Филимон, Агнія, Хома, Серафима, Микита, Яків, Кирило, Федір.

Привітання з днем ангела в SMS

  • "Сьогодні світле для тебе свято - День Ангела, день твого небесного захисника і покровителя. Нехай же він оберігає тебе, охороняє у важкі моменти життя та ніколи не відмовляє тобі в надії та любові. З Днем Ангела"
  • "Від щирого серця бажаю тобі щастя і благодаті, незгасимої світлої надії та невичерпної доброти душі. Нехай Господь завжди чує твої молитви, нехай небеса дарують сили на славні справи!"
  • "Я вітаю тебе з радісним та світлим днем, з днем твого янгола-охоронця! Нехай твій охоронець завжди тебе оберігає від бід й заздрісних очей, хай буде твоя душа завжди наповнена великою любов'ю й щастям".

Вірші на іменини

"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".

***

"Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела прийми привітання!"

***

"Бажаю тобі, хай Ангел із неба,
Завжди буде чуйний і добрий до тебе.
Дарує кохання, тепло, і надію,
Здійснить твою заповітнішу мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,
Добра для душі, а для серця – любові!".

До слова, раніше ми вже розповідали, що з'явився новий календар свят на квітень.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що заборонено робити на Великий піст.

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангелаСвятаСвята України