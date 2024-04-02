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День ангела 3 апреля. Душевные поздравления с именинами

Кого поздравлять с именинами (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - особый праздник, о котором ныне мало кто знает. Впрочем, если вы хотите удивить близкого человека - узнайте, когда у него именины, и подготовьте красивые поздравления.

У кого день ангела 3 апреля, а также как поздравить душевно с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании новости были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Радіо ТРЕК", "Прямий".

Кто празднует именины 3 апреля

В этот день поздравления будут ждать: Никита, Мартин, Феодосия.

Кроме этого, пожелайте счастья и всего наилучшего людям со следующими именами: Филимон, Агния, Фома, Серафима, Никита, Яков, Кирилл, Федор.

Приветствие с днем ангела в SMS

  • "Сегодня светлый для тебя праздник - День Ангела, день твоего небесного защитника и покровителя. Пусть же он оберегает тебя, охраняет в трудные моменты жизни и никогда не отказывает тебе в надежде и любви. С Днем Ангела"
  • "От всего сердца желаю тебе счастья и благодати, неугасимой светлой надежды и неисчерпаемой доброты души. Пусть Господь всегда слышит твои молитвы, да небеса дарят силы на славные дела!"
  • "Я поздравляю тебя с радостным и светлым днем, с днем твоего ангела-хранителя! Пусть твой охранник всегда тебя оберегает от бед и завистливых глаз, да будет твоя душа всегда наполнена великой любовью и счастьем".

Стихи на именины на украинском языке

"Вітаючи Тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з Тобою
Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
В житті твоїм Тобі дарує".

***

"Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела прийми привітання!"

***

"Бажаю тобі, хай Ангел із неба,
Завжди буде чуйний і добрий до тебе.
Дарує кохання, тепло, і надію,
Здійснить твою заповітнішу мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,
Добра для душі, а для серця – любові!".

К слову, раньше мы уже рассказывали, что появился новый календарь праздников на апрель.

Кроме того, недавно стало известно, что запрещено делать на Великий пост.

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