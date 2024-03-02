День ангела 3 березня: кого вітати з іменинами та як зробити це небанально

Якщо ви хочете приємно здивувати близьку людину чи колегу, дізнайтеся, коли ця персона святкує іменини. 3 березня ви можете привітати Віктора, Василя, а також безліч інших іменинників.
Хто святкує 3 березня день ангела і як душевно привітати іменинників у віршах чи прозі, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, "Твій світ", "Привітай", NTA.
Цього дня привітайте з іменинами людей, яким при народженні дали такі імена: Василь, Севастян, Зіновій, Зенон, Нонна, Піама, Ізабелла, Ренат.
Також найкращі побажання від щирого серця можуть отримати ті, кого назвали якимось з цих імен: Левко, Агапій, Дорофій, Кузьма, Лев, Віктор, Олександр.
"Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі бажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!".
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