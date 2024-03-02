День ангела 3 марта: кого поздравить с именинами и как сделать это небанально

У кого именины 3 марта

В этот день поздравьте с именинами людей, которым при рождении дали такие имена: Василий, Севастьян, Зиновий, Зенон, Нонна, Пиама, Изабелла, Ренат.

Также лучшие пожелания от всего сердца могут получить те, кого назвали каким-то из этих имен: Левко, Агапий, Дорофий, Кузьма, Лев, Виктор, Александр.

Оригинальные поздравления с днем ангела - душевные варианты

"Поздравляю с днем ангела и желаю ярких мечтаний, светлых надежд, замечательных идей, счастливых мгновений, веселых улыбок, радостных встреч, добрых вестей и хорошего настроения. Пусть каждый день, каждая минута несет вдохновение, любовь и победу!"

"Желаю красоты и любви, счастья и радости, гармонии и уверенности, ярких красок жизни и верной поддержки близких людей. Пусть все твои желания, мечты обязательно сбываются!"

"Иногда имя - словно звезда, которая не дает заблудиться и остаться один на один в мире людей. Носи свое имя с достоинством, как корону, но помни, что человек славится делами. Пусть твое сердце светит добротой, и она возвращается всегда к тебе! А если когда-нибудь тебя будет грустно, пусть рядом будут близкие люди, которые всегда тебя поддержат и помогут в любом деле. Удачи и веры в чудеса!".

Искреннее поздравление с именинами в стихах на украинском языке

"Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Тобі бажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов'язково у порядку!".