Сорок святих у 2024 році відзначають раніше: коли велике свято і його традиції

Святкування Дня пам'яті сорока Севастійських мучеників, значущого церковного свята, у цьому році припадатиме на 9 березня згідно із новим церковним календарем. Раніше свято відзначалося 22 березня.

В матеріалі РБК-Україна (проект Styler) читайте про історію та традиції цього свята.

Історія свята

Історія свята пов'язана зі сорока воїнами, які служили в армії давньоримського імператора Ліцинія. Свято вшановує пам'ять цих мучеників, які в 320 році відмовилися відректися від християнства, навіть попри жорстокі переслідування.

Ліциній, будучи жорстоким язичником, спрямовував зусилля на знищення християнської віри. Щоб змусити сорок воїнів відмовитися від християнства, їх привели до Севастійського озера, яке було покрите кригою. Тут вони були роздягнуті і затоплені в лазні на березі, що лише підсилило їхні страждання. Один з воїнів не витримав мук і вийшов на берег, де відразу помер. Однак залишилося сорок, бо один з наглядачів побачив видіння, вийшов у воду, роздягнувшись і вигукнувши "Я — християнин!".

У день святкування цього події віряни йдуть до церкви, влаштовують ставлення 40 свічок, моляться, виражають подяку Богові, просять захист від негараздів і хвороб, супроводжуючи це 40 поклонами.

День 40 Святих (фото: wikipedia.org)

При іконі 40 святих звертаються до Бога з молитвами:

за духовну допомогу в часи гоніння й ув'язнення;

про зміцнення сили духу для гідного перенесення випробувань;

у випадку жінок, щоб їхні чоловіки благополучно й швидше поверталися з подальших подорожей.

Традиції свята

Господині традиційно печуть 40 булочок у формі пташок, які в різних регіонах України мають різні назви: сороки, жайворонки, буслики. За народною вірою, саме в Сорок святих з вирію повертаються різні види птахів - сорок порід.

Вважається, що в цей день саме сорока будує собі гніздо, використовуючи сорок різних гілочок чи віток. Також вважають, що сорока стає іменинницею, і якщо не турбувати її та не руйнувати гнізда, вона стає своєрідним оберегом для дому, де вона проживає.

Ще одна чудова традиція свята весни - прикрашати дерево паперовими квітами, яскравими стрічками, дзвіночками. Вірять, що весна обов'язково побачить таке диво, прогонить зиму і вступить у свої права. Дерево переносять по селу і встановлюють у місці, де вирішили зустріти весну. Навколо дерева влаштовують хороводи, співають пісні про весну.