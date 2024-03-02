День ангела 3 березня: кого вітати з іменинами та як зробити це небанально

Кого вітати з іменинами 3 березня (фото: freepik.com)

Якщо ви хочете приємно здивувати близьку людину чи колегу, дізнайтеся, коли ця персона святкує іменини. 3 березня ви можете привітати Віктора, Василя, а також безліч інших іменинників.

Хто святкує 3 березня день ангела і як душевно привітати іменинників у віршах чи прозі, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, "Твій світ", "Привітай", NTA.