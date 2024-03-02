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День ангела 3 марта: кого поздравить с именинами и как сделать это небанально

Суббота 02 марта 2024 22:01
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День ангела 3 марта: кого поздравить с именинами и как сделать это небанально Кого поздравлять с именинами 3 марта (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Если вы хотите приятно удивить близкого человека или коллегу, узнайте, когда эта персона празднует именины. 3 марта вы можете поздравить Виктора, Василия, а также множество других именинников.

Кто празднует 3 марта день ангела и как душевно поздравить именинников в стихах или в прозе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, "Твій світ", "Привітай", NTA.

У кого именины 3 марта

В этот день поздравьте с именинами людей, которым при рождении дали такие имена: Василий, Севастьян, Зиновий, Зенон, Нонна, Пиама, Изабелла, Ренат.

Также лучшие пожелания от всего сердца могут получить те, кого назвали каким-то из этих имен: Левко, Агапий, Дорофий, Кузьма, Лев, Виктор, Александр.

Оригинальные поздравления с днем ангела - душевные варианты

  • "Поздравляю с днем ангела и желаю ярких мечтаний, светлых надежд, замечательных идей, счастливых мгновений, веселых улыбок, радостных встреч, добрых вестей и хорошего настроения. Пусть каждый день, каждая минута несет вдохновение, любовь и победу!"
  • "Желаю красоты и любви, счастья и радости, гармонии и уверенности, ярких красок жизни и верной поддержки близких людей. Пусть все твои желания, мечты обязательно сбываются!"
  • "Иногда имя - словно звезда, которая не дает заблудиться и остаться один на один в мире людей. Носи свое имя с достоинством, как корону, но помни, что человек славится делами. Пусть твое сердце светит добротой, и она возвращается всегда к тебе! А если когда-нибудь тебя будет грустно, пусть рядом будут близкие люди, которые всегда тебя поддержат и помогут в любом деле. Удачи и веры в чудеса!".

Искреннее поздравление с именинами в стихах на украинском языке

"Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Тобі бажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.

Хай доленьку завжди твою несе
На ніжних крилах радості й достатку,
Хай буде у житті лиш добре все
І все обов'язково у порядку!".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, когда будет сорок святых в 2024 году.

Кроме того, недавно стало известно,когда Прощеное воскресенье в 2024 году и почему нужно просить прощения.

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