День ангела 29 липня: круті та цікаві привітання для іменинників

Кого вітати з іменинами - список

Костянтин

Михайло

Олександр

Олексій

Микола

Остап

Роман

Анатолій.

Привітання з днем ангела прозою

Вітаю з Днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене світлом, радістю і благословенням. Хай ангел-хоронитель завжди стоїть поруч, підтримуючи у важкі моменти і надихаючи на нові звершення. Бажаю тобі міцного здоров'я, безмежної любові та щирого щастя.

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З Днем ангела! Бажаю тобі, щоб кожен день був сповнений нових можливостей, приємних сюрпризів і радісних подій. Хай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, оберігаючи від усіх негараздів.

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч і допомагав у всіх починаннях. Нехай твоє життя буде наповнене радістю, здоров'ям і теплом рідних!

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Нехай цей День ангела принесе тобі лише найкраще - світло, натхнення, гармонію та удачу. Бажаю тобі, щоб твій ангел-охоронець завжди захищав і супроводжував у всіх справах!

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Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей особливий день буде сповнений любові, тепла і щирих привітань. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди дарував тобі свою благодать і підтримку.

Красиві вірші на іменини

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!!!

***

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

У небі хмаринки ніжно-голубі,

І усмішкою вабить літо.

І Ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка Твоя

Дарує радість щохвилини.