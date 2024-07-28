RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

День ангела 29 июля: крутые и интересные поздравления для именинников

Кого поздравить с днем ангела в понедельник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

День ангела - это отличная возможность отметить особый момент в жизни вашего близкого. Подготовьте оригинальные поздравления, чтобы сделать этот день еще более незабываемым и радостным для именинника.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 29 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Константин
  • Михаил
  • Александр
  • Алексей
  • Николай
  • Остап
  • Роман
  • Анатолий.

Поздравление с днем ангела прозой

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет исполнена светом, радостью и благословением. Пусть ангел-хранитель всегда стоит рядом, поддерживая в трудные моменты и вдохновляя на новые свершения. Желаю тебе крепкого здоровья, безграничной любви и искреннего счастья.

***

С Днем ангела! Желаю тебе, чтобы каждый день был полон новых возможностей, приятных сюрпризов и радостных событий. Пусть ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, оберегая от всех бед.

 

***

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом и помогал во всех начинаниях. Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, здоровьем и теплом родных!

***

Пусть этот День ангела принесет тебе только самое лучшее - свет, вдохновение, гармонию и удачу. Желаю тебе, чтобы твой ангел-хранитель всегда защищал и сопровождал во всех делах!

***

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот особый день будет полон любви, тепла и искренних поздравлений. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда даровал тебе свою благодать и поддержку.

Красивые стихи на именины

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!!!

***

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

У небі хмаринки ніжно-голубі,

І усмішкою вабить літо.

І Ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка Твоя

Дарує радість щохвилини.

Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

Также читайте, почему на самом деле умершим закрывают глаза и другие суеверия о смерти.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангелаЦерковный календарьПраздники