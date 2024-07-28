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День ангела 29 липня: круті та цікаві привітання для іменинників

Неділя 28 липня 2024 22:00
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День ангела 29 липня: круті та цікаві привітання для іменинників Кого привітати з днем ангела у понеділок (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

День ангела - це чудова можливість відзначити особливий момент у житті вашого близького. Підготуйте оригінальні привітання, щоб зробити цей день ще більш незабутнім і радісним для іменинника.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 29 липня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

  • Костянтин
  • Михайло
  • Олександр
  • Олексій
  • Микола
  • Остап
  • Роман
  • Анатолій.

Привітання з днем ангела прозою

Вітаю з Днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене світлом, радістю і благословенням. Хай ангел-хоронитель завжди стоїть поруч, підтримуючи у важкі моменти і надихаючи на нові звершення. Бажаю тобі міцного здоров'я, безмежної любові та щирого щастя.

***

З Днем ангела! Бажаю тобі, щоб кожен день був сповнений нових можливостей, приємних сюрпризів і радісних подій. Хай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, оберігаючи від усіх негараздів.

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч і допомагав у всіх починаннях. Нехай твоє життя буде наповнене радістю, здоров'ям і теплом рідних!

***

Нехай цей День ангела принесе тобі лише найкраще - світло, натхнення, гармонію та удачу. Бажаю тобі, щоб твій ангел-охоронець завжди захищав і супроводжував у всіх справах!

***

Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей особливий день буде сповнений любові, тепла і щирих привітань. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди дарував тобі свою благодать і підтримку.

Красиві вірші на іменини

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!!!

***

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

У небі хмаринки ніжно-голубі,

І усмішкою вабить літо.

І Ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка Твоя

Дарує радість щохвилини.

Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.

Також читайте чому насправді померлим закривають очі та інші забобони про смерть.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.

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