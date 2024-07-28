День ангела 29 липня: круті та цікаві привітання для іменинників
День ангела - це чудова можливість відзначити особливий момент у житті вашого близького. Підготуйте оригінальні привітання, щоб зробити цей день ще більш незабутнім і радісним для іменинника.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 29 липня та як правильно вітати з днем ангела.
Кого вітати з іменинами - список
- Костянтин
- Михайло
- Олександр
- Олексій
- Микола
- Остап
- Роман
- Анатолій.
Привітання з днем ангела прозою
Вітаю з Днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене світлом, радістю і благословенням. Хай ангел-хоронитель завжди стоїть поруч, підтримуючи у важкі моменти і надихаючи на нові звершення. Бажаю тобі міцного здоров'я, безмежної любові та щирого щастя.
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З Днем ангела! Бажаю тобі, щоб кожен день був сповнений нових можливостей, приємних сюрпризів і радісних подій. Хай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, оберігаючи від усіх негараздів.
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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч і допомагав у всіх починаннях. Нехай твоє життя буде наповнене радістю, здоров'ям і теплом рідних!
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Нехай цей День ангела принесе тобі лише найкраще - світло, натхнення, гармонію та удачу. Бажаю тобі, щоб твій ангел-охоронець завжди захищав і супроводжував у всіх справах!
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Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай цей особливий день буде сповнений любові, тепла і щирих привітань. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди дарував тобі свою благодать і підтримку.
Красиві вірші на іменини
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!!!
***
Яскраве сонечко всміхається Тобі,
А стежку застеляють ніжні квіти.
У небі хмаринки ніжно-голубі,
І усмішкою вабить літо.
І Ти, мов квіточка ясна,
В цей світлий день святкуєш іменини.
Чарівна усмішка Твоя
Дарує радість щохвилини.
Раніше ми публікували чому в церкві під час молитви хочеться позіхати.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Sogodni Svyato, Вікіпедія.