День ангела 29 июля: крутые и интересные поздравления для именинников

День ангела - это отличная возможность отметить особый момент в жизни вашего близкого. Подготовьте оригинальные поздравления, чтобы сделать этот день еще более незабываемым и радостным для именинника.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 29 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

Константин

Михаил

Александр

Алексей

Николай

Остап

Роман

Анатолий.

Поздравление с днем ангела прозой

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет исполнена светом, радостью и благословением. Пусть ангел-хранитель всегда стоит рядом, поддерживая в трудные моменты и вдохновляя на новые свершения. Желаю тебе крепкого здоровья, безграничной любви и искреннего счастья.

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С Днем ангела! Желаю тебе, чтобы каждый день был полон новых возможностей, приятных сюрпризов и радостных событий. Пусть ангел-хранитель всегда держит тебя под своим крылом, оберегая от всех бед.

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом и помогал во всех начинаниях. Пусть твоя жизнь будет наполнена радостью, здоровьем и теплом родных!

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Пусть этот День ангела принесет тебе только самое лучшее - свет, вдохновение, гармонию и удачу. Желаю тебе, чтобы твой ангел-хранитель всегда защищал и сопровождал во всех делах!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот особый день будет полон любви, тепла и искренних поздравлений. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда даровал тебе свою благодать и поддержку.

Красивые стихи на именины

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!!!

***

Яскраве сонечко всміхається Тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

У небі хмаринки ніжно-голубі,

І усмішкою вабить літо.

І Ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Чарівна усмішка Твоя

Дарує радість щохвилини.