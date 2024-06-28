День ангела 29 червня: красиві привітання з іменинами для кожного

Кого вітати з іменинами - список

Дмитро

Денис

Лук'ян

Опанас

Михайло

Павло

Юліан

Петро.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Нехай ангели накриють тебе своїми крилами та захистять від усіх негараздів. Ти, як справжній ангел на землі, заслуговуєш лише найкращого. Нехай кожен твій день буде сповнений любов’ю, миром і радістю.

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Вітаю з Днем Ангела і бажаю завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі твої бажання здійснюються, а віра в краще ніколи не покидає тебе. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч з тобою та оберігає від усього негативного.

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З Днем Ангела! Нехай мудрість ангелів стане твоїм провідником, і захистить від будь-яких негараздів. Бажаю міцного здоров'я, сил для подолання будь-яких труднощів і віри в те, що кожен день - це подарунок, наповнений чудесами.

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Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю безсумнівної удачі та великого везіння у твоїх справах, міцного характеру, сміливих ідей і творчих задумів, успішної реалізації планів і вічного блага у житті.

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З Днем Ангела! Бажаю тобі віри у майбутнє, невичерпного натхнення та безмежного щастя. Нехай кожен день приносить яскраві моменти радості. Нехай кожен твій крок буде кроком до нових вершин, а віра в себе ніколи не згасає.

Красиві вірші на іменини

Нехай янголятко з небес вниз зійде,

В долонях маленьких любов принесе,

Метеликом ніжним у грудях твоїх,

Кохання яскраве хай вічно горить!

***

Нехай Вас Бог благословляє

І від людей Вам буде шана,

А щедра матінка-земля

Дає наснагу Вам щорана.

Живіть щасливо сотню літ

На втіху всій своїй родині;

Хай Бог Вас береже від бід

У нашій славній Україні!