День ангела 29 июня: красивые поздравления с именинами для каждого

День ангела - особый праздник для каждого. Красивые поздравления способны подарить положительные эмоции имениннику на весь день.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 24 июня и как правильно поздравлять с днем ангела.
С Днем Ангела! Пусть ангелы накроют тебя своими крыльями и защитят от всех бед. Ты, как настоящий ангел на земле, заслуживаешь только лучшего. Пусть каждый твой день будет полон любви, мира и радости.
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Поздравляю с Днем Ангела и желаю всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все твои желания исполняются, а вера в лучшее никогда не покидает тебя. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой и оберегает от всего негативного.
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С Днем Ангела! Пусть мудрость ангелов станет твоим проводником, и защитит от всяких бед. Желаю крепкого здоровья, сил для преодоления любых трудностей и веры в то, что каждый день - это подарок, наполненный чудесами.
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Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю несомненной удачи и большого везения в твоих делах, крепкого характера, смелых идей и творческих замыслов, успешной реализации планов и вечного блага в жизни.
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С Днем Ангела! Желаю тебе веры в будущее, неисчерпаемого вдохновения и безграничного счастья. Пусть каждый день приносит яркие моменты радости. Пусть каждый твой шаг будет шагом к новым вершинам, а вера в себя никогда не угасает.
Нехай янголятко з небес вниз зійде,
В долонях маленьких любов принесе,
Метеликом ніжним у грудях твоїх,
Кохання яскраве хай вічно горить!
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Нехай Вас Бог благословляє
І від людей Вам буде шана,
А щедра матінка-земля
Дає наснагу Вам щорана.
Живіть щасливо сотню літ
На втіху всій своїй родині;
Хай Бог Вас береже від бід
У нашій славній Україні!
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При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, "Юмореска ", "Ого".