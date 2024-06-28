День ангела 29 июня: красивые поздравления с именинами для каждого

Кого поздравлять с именинами - список

Дмитрий

Денис

Лукьян

Афанасий

Михаил

Павел

Юлиан

Петр.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть ангелы накроют тебя своими крыльями и защитят от всех бед. Ты, как настоящий ангел на земле, заслуживаешь только лучшего. Пусть каждый твой день будет полон любви, мира и радости.

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Поздравляю с Днем Ангела и желаю всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все твои желания исполняются, а вера в лучшее никогда не покидает тебя. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой и оберегает от всего негативного.

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С Днем Ангела! Пусть мудрость ангелов станет твоим проводником, и защитит от всяких бед. Желаю крепкого здоровья, сил для преодоления любых трудностей и веры в то, что каждый день - это подарок, наполненный чудесами.

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю несомненной удачи и большого везения в твоих делах, крепкого характера, смелых идей и творческих замыслов, успешной реализации планов и вечного блага в жизни.

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С Днем Ангела! Желаю тебе веры в будущее, неисчерпаемого вдохновения и безграничного счастья. Пусть каждый день приносит яркие моменты радости. Пусть каждый твой шаг будет шагом к новым вершинам, а вера в себя никогда не угасает.

Красивые стихи на именины

Нехай янголятко з небес вниз зійде,

В долонях маленьких любов принесе,

Метеликом ніжним у грудях твоїх,

Кохання яскраве хай вічно горить!

***

Нехай Вас Бог благословляє

І від людей Вам буде шана,

А щедра матінка-земля

Дає наснагу Вам щорана.

Живіть щасливо сотню літ

На втіху всій своїй родині;

Хай Бог Вас береже від бід

У нашій славній Україні!