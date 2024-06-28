День ангела 29 червня: красиві привітання з іменинами для кожного
День ангела - особливе свято для кожного. Красиві привітання здатні подарувати позитивні емоції імениннику на весь день.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 24 червня та як правильно вітати з днем ангела.
Кого вітати з іменинами - список
- Дмитро
- Денис
- Лук'ян
- Опанас
- Михайло
- Павло
- Юліан
- Петро.
Привітання з днем ангела прозою
З Днем Ангела! Нехай ангели накриють тебе своїми крилами та захистять від усіх негараздів. Ти, як справжній ангел на землі, заслуговуєш лише найкращого. Нехай кожен твій день буде сповнений любов’ю, миром і радістю.
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Вітаю з Днем Ангела і бажаю завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі твої бажання здійснюються, а віра в краще ніколи не покидає тебе. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч з тобою та оберігає від усього негативного.
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З Днем Ангела! Нехай мудрість ангелів стане твоїм провідником, і захистить від будь-яких негараздів. Бажаю міцного здоров'я, сил для подолання будь-яких труднощів і віри в те, що кожен день - це подарунок, наповнений чудесами.
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Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю безсумнівної удачі та великого везіння у твоїх справах, міцного характеру, сміливих ідей і творчих задумів, успішної реалізації планів і вічного блага у житті.
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З Днем Ангела! Бажаю тобі віри у майбутнє, невичерпного натхнення та безмежного щастя. Нехай кожен день приносить яскраві моменти радості. Нехай кожен твій крок буде кроком до нових вершин, а віра в себе ніколи не згасає.
Красиві вірші на іменини
Нехай янголятко з небес вниз зійде,
В долонях маленьких любов принесе,
Метеликом ніжним у грудях твоїх,
Кохання яскраве хай вічно горить!
***
Нехай Вас Бог благословляє
І від людей Вам буде шана,
А щедра матінка-земля
Дає наснагу Вам щорана.
Живіть щасливо сотню літ
На втіху всій своїй родині;
Хай Бог Вас береже від бід
У нашій славній Україні!
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, "Гумореска", "Ого".