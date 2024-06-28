ua en ru
Пт, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

День ангела 29 июня: красивые поздравления с именинами для каждого

Пятница 28 июня 2024 22:00
UA EN RU
День ангела 29 июня: красивые поздравления с именинами для каждого Кого поздравить с днем ангела в субботу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

День ангела - особый праздник для каждого. Красивые поздравления способны подарить положительные эмоции имениннику на весь день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 24 июня и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Дмитрий
  • Денис
  • Лукьян
  • Афанасий
  • Михаил
  • Павел
  • Юлиан
  • Петр.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем Ангела! Пусть ангелы накроют тебя своими крыльями и защитят от всех бед. Ты, как настоящий ангел на земле, заслуживаешь только лучшего. Пусть каждый твой день будет полон любви, мира и радости.

***

Поздравляю с Днем Ангела и желаю всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все твои желания исполняются, а вера в лучшее никогда не покидает тебя. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом с тобой и оберегает от всего негативного.

***

С Днем Ангела! Пусть мудрость ангелов станет твоим проводником, и защитит от всяких бед. Желаю крепкого здоровья, сил для преодоления любых трудностей и веры в то, что каждый день - это подарок, наполненный чудесами.

***

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю несомненной удачи и большого везения в твоих делах, крепкого характера, смелых идей и творческих замыслов, успешной реализации планов и вечного блага в жизни.

***

С Днем Ангела! Желаю тебе веры в будущее, неисчерпаемого вдохновения и безграничного счастья. Пусть каждый день приносит яркие моменты радости. Пусть каждый твой шаг будет шагом к новым вершинам, а вера в себя никогда не угасает.

Красивые стихи на именины

Нехай янголятко з небес вниз зійде,

В долонях маленьких любов принесе,

Метеликом ніжним у грудях твоїх,

Кохання яскраве хай вічно горить!

***

Нехай Вас Бог благословляє

І від людей Вам буде шана,

А щедра матінка-земля

Дає наснагу Вам щорана.

Живіть щасливо сотню літ

На втіху всій своїй родині;

Хай Бог Вас береже від бід

У нашій славній Україні!

Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.

Читайте также, когда отмечается праздник Петра и Павла по новому церковному календарю.

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Большая украинская энциклопедия, "Юмореска ", "Ого".

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарь Праздники
NEWS
Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов
Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов