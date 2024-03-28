День ангела 29 березня: ніжні та душевні привітання з іменинами

День ангела - особливе та важливе свято, яке не слід ігнорувати. І якщо ви хочете продемонструвати увагу до людини, яку любите або поважаєте - дізнайтеся, коли вона святкує іменини.
У кого день ангела 29 березня, а також як ніжно й душевно привітати з іменинами в SMS або віршами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти Marry, xsms.com.
Цього дня на привітання чекатимуть: Іван, Кирило, Марк, Михайло, Пилип.
Окрім цього, привітайте з днем ангела людей, які носять такі імена: Олександр, Роман, Олена, Омелян, Павло.
"Вітаю з днем ангела. Бажаю тобі здоров'я, удачі, терпіння і благополуччя. Щоб тобі завжди допомагав твій ангел, а життя було гармонійним і щасливим"
"До мене ангел прилітав й сказав, що у тебе сьогодні іменини. Тому вітаю та бажаю втілення найзаповітніших мрій!"
"У День ангела хочу побажати тобі щастя, удачі в усіх планах і наснаги до підкорення вершин. Нехай твої мрії стануть реальністю якнайшвидше".
"Хай добрий ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.
Ви будьте завжди гарними і молодими,
І бажаними, добрими, простими.
Зажди усміхненими й милими,
Зажди коханими і єдиними".
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