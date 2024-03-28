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День ангела 29 марта: нежные и душевные поздравления с именинами

Кого поздравлять с именинами 29 марта (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - особенный и важный праздник, который не следует игнорировать. И если вы хотите продемонстрировать внимание к человеку, которого любите или уважаете - узнайте, когда он празднует именины.

У кого день ангела 29 марта, а также как нежно и душевно поздравить с именинами в SMS или стихами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты Marry, xsms.com.

Кто празднует именины 29 марта

В этот день поздравления будут ждать: Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Филипп.

Кроме того, поздравьте с днем ангела людей, которые носят такие имена: Александр, Роман, Елена, Емельян, Павел.

Приветствие с днем ангела в SMS

  • "Поздравляю с днем ангела. Желаю тебе здоровья, удачи, терпения и благополучия. Чтобы тебе всегда помогал твой ангел, а жизнь была гармоничной и счастливой"

  • "Ко мне ангел прилетал и сказал, что у тебя сегодня именины. Поэтому поздравляю и желаю воплощения самых заветных мечтаний!"

  • "В День ангела хочу пожелать тебе счастья, удачи во всех планах и воодушевления к покорению вершин. Пусть твои мечты станут реальностью как можно быстрее".

Нежное поздравление с именинами - трогательный стих на украинском языке

"Хай добрий ангел береже повік
Вогонь зорі, що долею зоветься.
Життя, неначе вишитий рушник,
Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.

Ви будьте завжди гарними і молодими,
І бажаними, добрими, простими.
Зажди усміхненими й милими,
Зажди коханими і єдиними".

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