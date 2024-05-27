День ангела 28 травня: душевні привітання для іменинників

Привітання з днем ангела можуть бути "чоловічими", "жіночими", для близьких чи колег. Але всі вони точно мають бути щирими й душевними.
Кого вітати з іменинами у вівторок, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
На привітання чекатимуть:
"Усміхайся яскраво до світу,
Твої очі хай щастям лиш сяють.
Маю щастя сказати сьогодні,
Що я щиро тебе вітаю!
Побажаю здоров’я міцного
І блакитного неба ясного.
Хай ласкаво сонечко сяє,
І лиш вдача тебе зустрічає.
Ще бажаю кохання взаємного
І до цілей прагнути впевнено.
Позитивних і добрих думок,
Щастя світлого аж до зірок!".
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, коли буде день батька у 2024 році.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому не можна святкувати день народження раніше чи пізніше.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Топ Вітання", "Поздравок".