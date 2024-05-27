День ангела 28 травня: душевні привітання для іменинників

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, коли буде день батька у 2024 році.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому не можна святкувати день народження раніше чи пізніше.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Топ Вітання", "Поздравок".