День ангела 28 мая: душевные поздравления для именинников

Поздравления с днем ангела могут быть "мужскими", "женскими", для близких или коллег. Но все они должны быть искренними и душевными.
Кого поздравлять с именинами во вторник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Поздравления будут ждать:
"Усміхайся яскраво до світу,
Твої очі хай щастям лиш сяють.
Маю щастя сказати сьогодні,
Що я щиро тебе вітаю!
Побажаю здоров’я міцного
І блакитного неба ясного.
Хай ласкаво сонечко сяє,
І лиш вдача тебе зустрічає.
Ще бажаю кохання взаємного
І до цілей прагнути впевнено.
Позитивних і добрих думок,
Щастя світлого аж до зірок!".
Напомним, ранее мы уже рассказывали, когда будет день отца в 2024 году.
Кроме того, недавно стало известно, почему нельзя праздновать день рождения раньше или позже.
При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Топ Вітання", "Поздравок".