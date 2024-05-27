День ангела 28 травня: душевні привітання для іменинників

Привітання з днем ангела можуть бути "чоловічими", "жіночими", для близьких чи колег. Але всі вони точно мають бути щирими й душевними.

Кого вітати з іменинами у вівторок, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

"Усміхайся яскраво до світу, Твої очі хай щастям лиш сяють. Маю щастя сказати сьогодні, Що я щиро тебе вітаю! Побажаю здоров’я міцного І блакитного неба ясного. Хай ласкаво сонечко сяє, І лиш вдача тебе зустрічає. Ще бажаю кохання взаємного І до цілей прагнути впевнено. Позитивних і добрих думок, Щастя світлого аж до зірок!".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, коли буде день батька у 2024 році.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому не можна святкувати день народження раніше чи пізніше.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Топ Вітання", "Поздравок".