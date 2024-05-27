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День ангела 28 травня: душевні привітання для іменинників

Понеділок 27 травня 2024 22:02
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День ангела 28 травня: душевні привітання для іменинників У кого іменини 28 травня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Привітання з днем ангела можуть бути "чоловічими", "жіночими", для близьких чи колег. Але всі вони точно мають бути щирими й душевними.

Кого вітати з іменинами у вівторок, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Хто святкує день ангела 28 травня

На привітання чекатимуть:

  • Елладій
  • Гнат
  • Микита
  • Анастасія
  • Олексій
  • Макар.

Як вітати з іменинами в СМС

  • "Щирі вітання з Днем ангела! Нехай твої мрії здійснюються, наче за допомогою магії, а наступні будуть ще масштабнішими!"
  • "Бажаємо тобі бути натхненним, як поет, сміливим, як гірський альпініст, і щасливим, як дитина. З іменинами!"
  • "Бажаю тобі мати багато причин для посмішок, великих перемог і незабутніх моментів. З Днем ангела"
  • "Вітаю з іменинами! Нехай багатство залізе до тебе в кишеню, а щастя - в твоє серце"
  • "Бажаю тобі безмежного успіху у всіх справах, за які ти берешся. Нехай кожен твій крок приносить тобі перемоги і задоволення."

Вірш на день ангела

"Усміхайся яскраво до світу,
Твої очі хай щастям лиш сяють.
Маю щастя сказати сьогодні,
Що я щиро тебе вітаю!

Побажаю здоров’я міцного
І блакитного неба ясного.
Хай ласкаво сонечко сяє,
І лиш вдача тебе зустрічає.

Ще бажаю кохання взаємного
І до цілей прагнути впевнено.
Позитивних і добрих думок,
Щастя світлого аж до зірок!".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, коли буде день батька у 2024 році.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, чому не можна святкувати день народження раніше чи пізніше.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Топ Вітання", "Поздравок".

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