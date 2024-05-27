День ангела 28 травня: душевні привітання для іменинників
Привітання з днем ангела можуть бути "чоловічими", "жіночими", для близьких чи колег. Але всі вони точно мають бути щирими й душевними.
Кого вітати з іменинами у вівторок, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Хто святкує день ангела 28 травня
На привітання чекатимуть:
- Елладій
- Гнат
- Микита
- Анастасія
- Олексій
- Макар.
Як вітати з іменинами в СМС
- "Щирі вітання з Днем ангела! Нехай твої мрії здійснюються, наче за допомогою магії, а наступні будуть ще масштабнішими!"
- "Бажаємо тобі бути натхненним, як поет, сміливим, як гірський альпініст, і щасливим, як дитина. З іменинами!"
- "Бажаю тобі мати багато причин для посмішок, великих перемог і незабутніх моментів. З Днем ангела"
- "Вітаю з іменинами! Нехай багатство залізе до тебе в кишеню, а щастя - в твоє серце"
- "Бажаю тобі безмежного успіху у всіх справах, за які ти берешся. Нехай кожен твій крок приносить тобі перемоги і задоволення."
Вірш на день ангела
"Усміхайся яскраво до світу,
Твої очі хай щастям лиш сяють.
Маю щастя сказати сьогодні,
Що я щиро тебе вітаю!
Побажаю здоров’я міцного
І блакитного неба ясного.
Хай ласкаво сонечко сяє,
І лиш вдача тебе зустрічає.
Ще бажаю кохання взаємного
І до цілей прагнути впевнено.
Позитивних і добрих думок,
Щастя світлого аж до зірок!".
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Day Today, "Топ Вітання", "Поздравок".