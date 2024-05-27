День ангела 28 мая: душевные поздравления для именинников

Поздравления с днем ангела могут быть "мужскими", "женскими", для близких или коллег. Но все они должны быть искренними и душевными.

Кого поздравлять с именинами во вторник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

"Усміхайся яскраво до світу, Твої очі хай щастям лиш сяють. Маю щастя сказати сьогодні, Що я щиро тебе вітаю! Побажаю здоров’я міцного І блакитного неба ясного. Хай ласкаво сонечко сяє, І лиш вдача тебе зустрічає. Ще бажаю кохання взаємного І до цілей прагнути впевнено. Позитивних і добрих думок, Щастя світлого аж до зірок!".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, когда будет день отца в 2024 году.

Кроме того, недавно стало известно, почему нельзя праздновать день рождения раньше или позже.

При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Топ Вітання", "Поздравок".