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День ангела 28 мая: душевные поздравления для именинников

Понедельник 27 мая 2024 22:02
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День ангела 28 мая: душевные поздравления для именинников У кого именины 28 мая (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Поздравления с днем ангела могут быть "мужскими", "женскими", для близких или коллег. Но все они должны быть искренними и душевными.

Кого поздравлять с именинами во вторник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Кто празднует день ангела 28 мая

Поздравления будут ждать:

  • Элладий
  • Игнат
  • Никита
  • Анастасия
  • Алексей
  • Макар.

Как поздравить с именинами в СМС

  • "Искренние поздравления с Днем ангела! Пусть твои мечты сбываются, как с помощью магии, а последующие будут еще масштабнее!"
  • "Желаем тебе быть вдохновенным, как поэт, смелым, как горный альпинист, и счастливым, как ребенок. С именинами!"
  • "Желаю тебе иметь много причин для улыбок, больших побед и незабываемых моментов. С Днем ангела"
  • "Поздравляю с именинами! Пусть богатство залезет к тебе в карман, а счастье - в твое сердце"
  • "Желаю тебе безграничного успеха во всех делах, за которые ты берешься. Пусть каждый твой шаг приносит тебе победы и удовольствие."

Стих на день ангела на украинском языке

"Усміхайся яскраво до світу,
Твої очі хай щастям лиш сяють.
Маю щастя сказати сьогодні,
Що я щиро тебе вітаю!

Побажаю здоров’я міцного
І блакитного неба ясного.
Хай ласкаво сонечко сяє,
І лиш вдача тебе зустрічає.

Ще бажаю кохання взаємного
І до цілей прагнути впевнено.
Позитивних і добрих думок,
Щастя світлого аж до зірок!".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, когда будет день отца в 2024 году.

Кроме того, недавно стало известно, почему нельзя праздновать день рождения раньше или позже.

При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Топ Вітання", "Поздравок".

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