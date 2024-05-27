День ангела 28 мая: душевные поздравления для именинников
Поздравления с днем ангела могут быть "мужскими", "женскими", для близких или коллег. Но все они должны быть искренними и душевными.
Кого поздравлять с именинами во вторник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Кто празднует день ангела 28 мая
Поздравления будут ждать:
- Элладий
- Игнат
- Никита
- Анастасия
- Алексей
- Макар.
Как поздравить с именинами в СМС
- "Искренние поздравления с Днем ангела! Пусть твои мечты сбываются, как с помощью магии, а последующие будут еще масштабнее!"
- "Желаем тебе быть вдохновенным, как поэт, смелым, как горный альпинист, и счастливым, как ребенок. С именинами!"
- "Желаю тебе иметь много причин для улыбок, больших побед и незабываемых моментов. С Днем ангела"
- "Поздравляю с именинами! Пусть богатство залезет к тебе в карман, а счастье - в твое сердце"
- "Желаю тебе безграничного успеха во всех делах, за которые ты берешься. Пусть каждый твой шаг приносит тебе победы и удовольствие."
Стих на день ангела на украинском языке
"Усміхайся яскраво до світу,
Твої очі хай щастям лиш сяють.
Маю щастя сказати сьогодні,
Що я щиро тебе вітаю!
Побажаю здоров’я міцного
І блакитного неба ясного.
Хай ласкаво сонечко сяє,
І лиш вдача тебе зустрічає.
Ще бажаю кохання взаємного
І до цілей прагнути впевнено.
Позитивних і добрих думок,
Щастя світлого аж до зірок!".
Напомним, ранее мы уже рассказывали, когда будет день отца в 2024 году.
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При создании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Day Today, "Топ Вітання", "Поздравок".