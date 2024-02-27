День ангела 28 лютого: як оригінально привітати з іменинами й побажати усього найкращого

28 лютого не забудьте привітати з іменинами людей, які отримала імена за церковним календарем. Ваші друзі та близькі, колеги та знайомі точно заслуговують на оригінальні побажання.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 28 лютого, а також як душевно привітати іменинників.
Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, 24 канал, "Рівне1", Люкс ФМ.
День ангола святкують люди, які при народженні отримали такі імена: Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Симон, Кіра, Марина.
Також слід привітати тих, кого назвали: Парфутій, Онисим, Овсій, Арсен, Нестор, Опанас, Микола, Єфросинія.
"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же тобі помагає,
Ангел покровитель!".
Окрім цього, нещодавно ми розповідали, коли Прощена неділя в 2024 році та чому треба просити пробачення.
Також вже з'явився церковний календар на березень 2024.