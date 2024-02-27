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День ангела 28 лютого: як оригінально привітати з іменинами й побажати усього найкращого

Кого вітати з іменинами 28 лютого (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

28 лютого не забудьте привітати з іменинами людей, які отримала імена за церковним календарем. Ваші друзі та близькі, колеги та знайомі точно заслуговують на оригінальні побажання.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 28 лютого, а також як душевно привітати іменинників.

Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, 24 канал, "Рівне1", Люкс ФМ.

Хто святкує іменини 28 лютого

День ангола святкують люди, які при народженні отримали такі імена: Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Симон, Кіра, Марина.

Також слід привітати тих, кого назвали: Парфутій, Онисим, Овсій, Арсен, Нестор, Опанас, Микола, Єфросинія.

Душевні привітання з днем ангела 28 лютого

  • "Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!"
  • "День ангела є не у кожної людини. Ти щаслива людина, в тебе є маленький друг, який охороняє тебе все життя. І сьогодні ми відзначаємо його день народження. Я бажаю тобі, щоб цей крилатий малюк завжди був поруч, як і всі ми, твої друзі"
  • "Дорогий мій друг. У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі й твоєму ангелові побільше сонячних днів та радості в житті"

Щемливе привітання з днем ангела у віршах

"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же тобі помагає,
Ангел покровитель!".

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