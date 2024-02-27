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День ангела 28 февраля: как оригинально поздравить с именинами и пожелать всего наилучшего

Кого поздравлять с именинами 28 февраля (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

28 февраля не забудьте поздравить с именинами людей, получивших имена по церковному календарю. Ваши друзья и близкие, коллеги и знакомые точно заслуживают оригинальных пожеланий.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 28 февраля, а также как душевно поздравить именинников.

При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, 24 канал, "Рівне", Люкс ФМ.

Кто празднует именины 28 февраля

День ангола празднуют люди, получившие при рождении следующие имена: Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина.

Также следует поздравить тех, кого назвали: Парфутий, Онисим, Евсий, Арсен, Нестор, Афанасий, Николай, Ефросинья.

Душевные поздравления с днем ангела 28 февраля

  • "Поздравляю с Днем ангела! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелочком! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его за тебя краснеть!"
  • "День ангела есть не у каждого человека. Ты счастливый человек, у тебя есть маленький друг, который охраняет тебя всю жизнь. И сегодня мы отмечаем его день рождения. Я желаю тебе, чтобы этот крылатый малыш всегда был рядом, как и все мы, твои Друзья"
  • "Дорогой мой друг. У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хотя никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверен, что он всегда находится где-то возле нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней и радости в жизни"

Щемящее поздравление с днем ангела в стихах на украинском языке

"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же тобі помагає,
Ангел покровитель!".

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