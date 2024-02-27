День ангела 28 февраля: как оригинально поздравить с именинами и пожелать всего наилучшего

28 февраля не забудьте поздравить с именинами людей, получивших имена по церковному календарю. Ваши друзья и близкие, коллеги и знакомые точно заслуживают оригинальных пожеланий.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 28 февраля, а также как душевно поздравить именинников.
При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, 24 канал, "Рівне", Люкс ФМ.
День ангола празднуют люди, получившие при рождении следующие имена: Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина.
Также следует поздравить тех, кого назвали: Парфутий, Онисим, Евсий, Арсен, Нестор, Афанасий, Николай, Ефросинья.
"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же тобі помагає,
Ангел покровитель!".
Кроме того, мы недавно рассказывали, когда Прощенок воскресенье в 2024 году и почему нужно просить прощения.
Также уже появился церковный календарь на март 2024 года.