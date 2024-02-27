День ангела 28 лютого: як оригінально привітати з іменинами й побажати усього найкращого

28 лютого не забудьте привітати з іменинами людей, які отримала імена за церковним календарем. Ваші друзі та близькі, колеги та знайомі точно заслуговують на оригінальні побажання.

Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, 24 канал, "Рівне1", Люкс ФМ.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 28 лютого, а також як душевно привітати іменинників.

"В день святковий гріють душу, Теплі побажання, Настрій свята в серці творять, Щирі привітання! В іменини ми бажаєм, І щодня й щомиті, Хай же тобі помагає, Ангел покровитель!".

Також слід привітати тих, кого назвали: Парфутій, Онисим, Овсій, Арсен, Нестор, Опанас, Микола, Єфросинія.

День ангола святкують люди, які при народженні отримали такі імена: Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Симон, Кіра, Марина.

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