День ангела 28 лютого: як оригінально привітати з іменинами й побажати усього найкращого
28 лютого не забудьте привітати з іменинами людей, які отримала імена за церковним календарем. Ваші друзі та близькі, колеги та знайомі точно заслуговують на оригінальні побажання.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, у кого день ангела 28 лютого, а також як душевно привітати іменинників.
Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, 24 канал, "Рівне1", Люкс ФМ.
Хто святкує іменини 28 лютого
День ангола святкують люди, які при народженні отримали такі імена: Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Симон, Кіра, Марина.
Також слід привітати тих, кого назвали: Парфутій, Онисим, Овсій, Арсен, Нестор, Опанас, Микола, Єфросинія.
Душевні привітання з днем ангела 28 лютого
- "Вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди знаходити спільну мову з своїм ангелочком! Щоб він тобі завжди і у всьому допомагав, а ти в свою чергу не заставляв його за тебе червоніти!"
- "День ангела є не у кожної людини. Ти щаслива людина, в тебе є маленький друг, який охороняє тебе все життя. І сьогодні ми відзначаємо його день народження. Я бажаю тобі, щоб цей крилатий малюк завжди був поруч, як і всі ми, твої друзі"
- "Дорогий мій друг. У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди знаходиться десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі й твоєму ангелові побільше сонячних днів та радості в житті"
Щемливе привітання з днем ангела у віршах
"В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же тобі помагає,
Ангел покровитель!".
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