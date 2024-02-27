День ангела 28 февраля: как оригинально поздравить с именинами и пожелать всего наилучшего

28 февраля не забудьте поздравить с именинами людей, получивших имена по церковному календарю. Ваши друзья и близкие, коллеги и знакомые точно заслуживают оригинальных пожеланий.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, у кого день ангела 28 февраля, а также как душевно поздравить именинников.

"В день святковий гріють душу, Теплі побажання, Настрій свята в серці творять, Щирі привітання! В іменини ми бажаєм, І щодня й щомиті, Хай же тобі помагає, Ангел покровитель!".

Также следует поздравить тех, кого назвали: Парфутий, Онисим, Евсий, Арсен, Нестор, Афанасий, Николай, Ефросинья.

День ангола празднуют люди, получившие при рождении следующие имена: Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина.

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