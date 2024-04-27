День ангела 28 квітня. Як прикольно привітати з іменинами

День ангела може випадати декілька разів на рік, або усього один раз. Втім, це свято досить особливе незалежно від періодичності.
Кого вітати з іменинами 28 квітня, а також як зробити це красиво та навіть прикольно, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ТопВітання", "Пустунчик".
Привітайте з іменинами таких людей:
"Тебе з днем ангела вітаю!
Добра і радощів бажаю,
Здоров'я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.
Хай в небі сонце ніжно сяє,
Веселка барвами заграє,
Щебечуть солов’ї грайливо
На життя довге й щасливе!".
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що готували та як святкували Великдень наші предки.
Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли цього року святкують Великдень.