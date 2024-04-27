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День ангела 28 квітня. Як прикольно привітати з іменинами

Кого вітати з іменинами 28 квітня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

День ангела може випадати декілька разів на рік, або усього один раз. Втім, це свято досить особливе незалежно від періодичності.

Кого вітати з іменинами 28 квітня, а також як зробити це красиво та навіть прикольно, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ТопВітання", "Пустунчик".

У кого день ангела 28 квітня

Привітайте з іменинами таких людей:

  • Віталій
  • Ганна
  • Кирило
  • Максим.

Привітання з днем ангела

  • "У цей святковий день бажаю, щоб всі твої мрії ставали реальністю. Хай мрії збуваються - а потім з'являються нові, ще амбітніші!"
  • "Нехай твоє життя буде яскравим, як весняний сонячний день, і теплим, як літній дощ! З днем ангела"
  • "Бажаємо, щоб твоє життя було наповнене пригодами, щастям і незабутніми моментами. З Днем ангела"
  • "Бажаємо тобі бути натхненним, як поет, сміливим, як гірський альпініст, і щасливим, як дитина. З іменинами"
  • "Щиро вітаємо із днем ангела! Нехай твій шлях буде освітленим зірками успіху, а щастя нехай супроводжує завжди і повсюди!"

Вірш на іменини

"Тебе з днем ангела вітаю!
Добра і радощів бажаю,
Здоров'я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.

Хай в небі сонце ніжно сяє,
Веселка барвами заграє,
Щебечуть солов’ї грайливо
На життя довге й щасливе!".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що готували та як святкували Великдень наші предки.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, коли цього року святкують Великдень.

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День ангела