День ангела 28 апреля. Как прикольно поздравить с именинами

День ангела может выпадать несколько раз в год или всего один раз. Впрочем, этот праздник особенный независимо от периодичности.
Кого поздравлять с именинами 28 апреля, а также как сделать это красиво и даже прикольно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "ТопВітання", "Пустунчик".
Поздравьте с именинами таких людей:
"Тебе з днем ангела вітаю!
Добра і радощів бажаю,
Здоров'я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.
Хай в небі сонце ніжно сяє,
Веселка барвами заграє,
Щебечуть солов’ї грайливо
На життя довге й щасливе!".
Напомним, недавно стало известно, что готовили и как праздновали Пасху наши предки.
Кроме того, раньше мы уже рассказывали, когда в этом году празднуют Пасху.