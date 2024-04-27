День ангела 28 квітня. Як прикольно привітати з іменинами

День ангела може випадати декілька разів на рік, або усього один раз. Втім, це свято досить особливе незалежно від періодичності.

Кого вітати з іменинами 28 квітня, а також як зробити це красиво та навіть прикольно, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти "ТопВітання", "Пустунчик".