День ангела 28 апреля. Как прикольно поздравить с именинами
День ангела может выпадать несколько раз в год или всего один раз. Впрочем, этот праздник особенный независимо от периодичности.
Кого поздравлять с именинами 28 апреля, а также как сделать это красиво и даже прикольно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "ТопВітання", "Пустунчик".
У кого день ангела 28 апреля
Поздравьте с именинами таких людей:
- Виталий
- Анна
- Кирилл
- Максим.
Поздравления с днем ангела
- "В этот праздничный день желаю, чтобы все твои мечты становились реальностью. Пусть мечты сбываются - а потом появляются новые, еще более амбициозные!"
- "Пусть твоя жизнь будет яркой, как весенний солнечный день, и теплой, как летний дождь! С днем ангела"
- "Желаем, чтобы твоя жизнь была наполнена приключениями, счастьем и незабываемыми моментами. С Днем ангела"
- "Желаем тебе быть вдохновенным, как поэт, смелым, как горный альпинист, и счастливым, как ребенок. С именинами"
- "Искренне поздравляем с днем ангела! Пусть твой путь будет освещен звездами успеха, а счастье пусть сопровождает всегда и повсюду!"
Стихотворение на именины на украинском языке
"Тебе з днем ангела вітаю!
Добра і радощів бажаю,
Здоров'я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.
Хай в небі сонце ніжно сяє,
Веселка барвами заграє,
Щебечуть солов’ї грайливо
На життя довге й щасливе!".
Напомним, недавно стало известно, что готовили и как праздновали Пасху наши предки.
Кроме того, раньше мы уже рассказывали, когда в этом году празднуют Пасху.