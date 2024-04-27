День ангела 28 апреля. Как прикольно поздравить с именинами

День ангела может выпадать несколько раз в год или всего один раз. Впрочем, этот праздник особенный независимо от периодичности.

Кого поздравлять с именинами 28 апреля, а также как сделать это красиво и даже прикольно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "ТопВітання", "Пустунчик".