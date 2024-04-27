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День ангела 28 апреля. Как прикольно поздравить с именинами

Суббота 27 апреля 2024 22:01
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День ангела 28 апреля. Как прикольно поздравить с именинами Кого поздравлять с именинами 28 апреля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела может выпадать несколько раз в год или всего один раз. Впрочем, этот праздник особенный независимо от периодичности.

Кого поздравлять с именинами 28 апреля, а также как сделать это красиво и даже прикольно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты "ТопВітання", "Пустунчик".

У кого день ангела 28 апреля

Поздравьте с именинами таких людей:

  • Виталий
  • Анна
  • Кирилл
  • Максим.

Поздравления с днем ангела

  • "В этот праздничный день желаю, чтобы все твои мечты становились реальностью. Пусть мечты сбываются - а потом появляются новые, еще более амбициозные!"
  • "Пусть твоя жизнь будет яркой, как весенний солнечный день, и теплой, как летний дождь! С днем ангела"
  • "Желаем, чтобы твоя жизнь была наполнена приключениями, счастьем и незабываемыми моментами. С Днем ангела"
  • "Желаем тебе быть вдохновенным, как поэт, смелым, как горный альпинист, и счастливым, как ребенок. С именинами"
  • "Искренне поздравляем с днем ангела! Пусть твой путь будет освещен звездами успеха, а счастье пусть сопровождает всегда и повсюду!"

Стихотворение на именины на украинском языке

"Тебе з днем ангела вітаю!
Добра і радощів бажаю,
Здоров'я на усі літа,
Хай в серці квітне доброта.

Хай в небі сонце ніжно сяє,
Веселка барвами заграє,
Щебечуть солов’ї грайливо
На життя довге й щасливе!".

Напомним, недавно стало известно, что готовили и как праздновали Пасху наши предки.

Кроме того, раньше мы уже рассказывали, когда в этом году празднуют Пасху.

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