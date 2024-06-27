День ангела 28 червня. Привітання з іменинами, які точно піднімуть настрій

Привітання з днем ангела можуть бути різними: глибокими та чуттєвими, веселими та емоційними. Вони здатні підняти настрій та приємно вразити іменинника.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 28 червня та як правильно вітати з днем ангела.

Кого вітати з іменинами - список

Іван

Дмитро

Костянтин

Марія

Ян

Юліана

Уляна.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець захищає тебе від усіх небезпек. Бажаємо, щоб ти завжди бачив свій вірний шлях, знаходив справжніх друзів і справжню любов! І коли печаль стукає у твої двері, нехай твій ангел навчає тебе літати, а твої дні наповнюються радістю і вірою в краще!

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб кожна мить приносила сотні можливостей зробити життя яскравішим і щасливішим! Нехай кожна хвилина дарує лише удачу і море позитиву! І нехай ангел-охоронець оберігає тебе від усіх негараздів.

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З Днем Ангела вітаю! Нехай натхнення наповнює твоє серце, відкриваючи нові можливості. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів і даруючи безмежну ніжність. Хай твоє життя буде, як весняна роса - свіже, чисте і сповнене надій.

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В День Ангела надсилаю тобі найщиріші побажання: міцного здоров'я, великої любові, домашнього затишку, успішної кар'єри, безмежного щастя і постійного натхнення! Нехай твої дні наповнюються незабутніми моментами, цікавими людьми та мріями, які здійснюються!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб життя дарувало тобі більше яскравих моментів, і всі найсміливіші та найзаповітніші бажання збулися! Нехай ангел завжди буде поруч з тобою, а в домі завжди панує щастя і розуміння. І нехай тебе оточують лише щирі, вірні, надійні друзі та добрі люди.

Красиві вірші на іменини

День Ангела, який ти зустрічаєш,

Хай радістю в життя твоє ввійде.

І все хороше, про що мрієш,

Хай збудеться і хай прийде!

***

Нині в гарної людини -

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!!