День ангела 27 лютого: щемливі привітання з іменинами для друзів, колег та найближчих

День ангела - важливий день для кожної людини, а тому не забувайте вітати тих, чиї іменини припадають на 27 лютого.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує день ангела 27 лютого, а також як оригінально та душевно привітати з іменинами друзів та колег.
Під час підготовки матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, 24 канал, "Рівне1", Люкс ФМ.
Привітайте з днем ангела людей з такими іменами: Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Юліан, Яків.
Також підготуйте побажання для тих, кого звуть: Абрам, Филимон, Овксентій, Ісак, Аврам, Єгор, Кирило, Федір Георгій.
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!".
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, чи буде в Україні вихідний на 8 березня.
Окрім цього, раніше з'явився церковний календар на березень 2024.