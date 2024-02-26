День ангела 27 февраля: трогательные поздравления с именинами для друзей, коллег и самых близких

Кто празднует именины 27 февраля

Поздравьте с днем ангела людей со следующими именами: Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Иаков.

Также подготовьте пожелания тем, кого зовут: Абрам, Филимон, Овксентий, Исак, Аврам, Егор, Кирилл, Федор Георгий.

Поздравления с днем ангела для коллег и друзей

"В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождала удача, процветание и успех"

"Искренне поздравляю Тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для Тебя действительно глубоко радостным и наполненным Божьим присутствием!"

"Желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще - удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!".

Поздравления с именинами в стихах на украинском языке

"Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!".

Душевное поздравление с днем ангела на украинском

"В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!".