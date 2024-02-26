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День ангела 27 февраля: трогательные поздравления с именинами для друзей, коллег и самых близких

Кого поздравлять с именинами 27 февраля (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

День ангела - важный день для каждого человека, а потому не забывайте поздравлять тех, чьи именины приходятся на 27 февраля.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто отмечает день ангела 27 февраля, а также как оригинально и душевно поздравить с именинами друзей и коллег.

При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, 24 канал, "Рівне1", Люкс ФМ.

Кто празднует именины 27 февраля

Поздравьте с днем ангела людей со следующими именами: Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Иаков.

Также подготовьте пожелания тем, кого зовут: Абрам, Филимон, Овксентий, Исак, Аврам, Егор, Кирилл, Федор Георгий.

Поздравления с днем ангела для коллег и друзей

  • "В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождала удача, процветание и успех"
  • "Искренне поздравляю Тебя с Днем Ангела! Пусть этот день будет для Тебя действительно глубоко радостным и наполненным Божьим присутствием!"
  • "Желаю невероятной радости в твой День ангела, потрясающего успеха, волшебного вдохновения, искренних улыбок и преданных друзей! А еще - удачных дней, хороших новостей, огромной силы духа, приятных событий и неисчерпаемого оптимизма!".

Поздравления с именинами в стихах на украинском языке

"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".

Душевное поздравление с днем ангела на украинском

"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!".

Напомним, недавно стало известно, будет ли в Украине выходной на 8 марта.

Кроме этого, ранее появился церковный календарь на март 2024 года.

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