День ангела 27 февраля: трогательные поздравления с именинами для друзей, коллег и самых близких

День ангела - важный день для каждого человека, а потому не забывайте поздравлять тех, чьи именины приходятся на 27 февраля.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто отмечает день ангела 27 февраля, а также как оригинально и душевно поздравить с именинами друзей и коллег.
При подготовке материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, 24 канал, "Рівне1", Люкс ФМ.
Поздравьте с днем ангела людей со следующими именами: Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Иаков.
Также подготовьте пожелания тем, кого зовут: Абрам, Филимон, Овксентий, Исак, Аврам, Егор, Кирилл, Федор Георгий.
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
"В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!".
Напомним, недавно стало известно, будет ли в Украине выходной на 8 марта.
Кроме этого, ранее появился церковный календарь на март 2024 года.