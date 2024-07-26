День ангела 27 липня: кого вітати з іменинами влітку

Кого вітати з іменинами - список

Іван

Микола

Герман

Еммануїл.

Привітання з днем ангела прозою

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди дарує тобі сили для подолання будь-яких перешкод, а в серці панує мир і гармонія. Бажаю тобі здійснення всіх мрій, радості у кожному дні та безмежного щастя.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі багато радості, міцного здоров'я і щирої любові. Нехай твоє життя буде сповнене щасливими моментами.

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З Днем ангела! Бажаю тобі, щоб ангел-хоронитель завжди був поруч, допомагаючи у всіх справах і направляючи на шлях добра. Нехай у твоєму житті панують любов, гармонія і процвітання. Бажаю тобі безліч щасливих митей!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе від зла і допомагає знайти правильний шлях. Бажаю тобі щастя, здоров'я і багато радісних подій. Хай твоє життя буде сповнене світлом і любов'ю.

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-хоронитель завжди підтримує тебе і дарує натхнення на нові звершення. Бажаю тобі міцного здоров'я, великого щастя і багато незабутніх моментів. Нехай у твоєму житті буде більше тепла і радості.

Красиві вірші на іменини

Хай Ангел Хранитель руку подасть

І в день народження диво подарує.

Хай засяє радість в очах,

Хай віра в твоїй душі панує.

Хай поруч він буде і не відходить,

Хай щастя, любов тобі принесе

І вірних друзів тобі нехай знаходить,

А горе і біди навік забере.

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.