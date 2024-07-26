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День ангела 27 июля: кого поздравить с именинами летом

Кого поздравить с днем ангела в субботу (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Именины - это неповторимый и значимый праздник, который может растрогать каждого. Помните о дне ангела ваших близких, чтобы подарить им частичку тепла и радости.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто празднует именины 27 июля и как правильно поздравлять с днем ангела.

Кого поздравлять с именинами - список

  • Иван
  • Николай
  • Герман
  • Эммануил.

Поздравление с днем ангела прозой

С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда дарит тебе силы для преодоления любых препятствий, а в сердце царит мир и гармония. Желаю тебе исполнения всех мечтаний, радости в каждом дне и безграничного счастья.

***

Поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе много радости, крепкого здоровья и искренней любви. Пусть твоя жизнь будет наполнена счастливыми моментами.

***

С Днем ангела! Желаю тебе, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, помогая во всех делах и направляя на путь добра. Пусть в твоей жизни царят любовь, гармония и процветание. Желаю тебе множество счастливых мгновений!

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел всегда оберегает тебя от зла и помогает найти верный путь. Желаю тебе счастья, здоровья и многих радостных событий. Пусть твоя жизнь будет исполнена светом и любовью.

***

С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда поддерживает тебя и дарит вдохновение на новые свершения. Желаю тебе крепкого здоровья, большого счастья и многих незабываемых моментов. Пусть в твоей жизни будет больше тепла и радости.

Красивые стихи на именины

Хай Ангел Хранитель руку подасть

І в день народження диво подарує.

Хай засяє радість в очах,

Хай віра в твоїй душі панує.

Хай поруч він буде і не відходить,

Хай щастя, любов тобі принесе

І вірних друзів тобі нехай знаходить,

А горе і біди навік забере.

***

Вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

Раньше мы публиковали что ни в коем случае нельзя класть в гроб - список предметов.

Также читайте как молиться за упокой любимой кошки или собаки и не грех ли это.

При написании материала были использованы источники: УПЦ "Благовіст", "Гумореска", "Ого".

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