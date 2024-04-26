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День ангела 27 квітня: веселі та душевні привітання на будь-який смак

Кого вітати з іменинами (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

27 квітня день ангела святкуватимуть жінки та чоловіки з різними та цікавими іменами. І якщо хтось з ваших знайомих потрапив до списку - неодмінно привітайте цю людину з іменинами.

У кого день ангела 27 квітня, а також як красиво вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Jelayki, NTA.UA.

Іменинники 27 квітня

Привітайте людей з такими іменами:

  • Анастасія
  • Георгій
  • Єгор
  • Іван
  • Іларіон
  • Марія
  • Микола
  • Павло
  • Петро
  • Семен
  • Сергій
  • Степан
  • Ян.

Як красиво привітати з днем ангела своїми словами

  • "Прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас та дарує відкритість та красу вашій душі, мудрість та терпіння - серцю, щирість та чистоту вашій вірі"
  • "В день Ангела бажаю любові, натхнення, щастя світлого, здоров’я. І хай тебе завжди оберігає Бог!"
  • "Є день народження у тебе, в ангела твого теж, і в честь урочистого дня, вас вітає з небес! І я до нього приєднаюся, бажаю - будьте нерозлучні, я разом з вами радію!".

Вірш на іменини

"Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є,
На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу!".

Нагадаємо, днями стало відомо, що готували та як святкували Великдень наші предки.

Окрім цього, нещодавно ми вже розповідали, чи можна ходити на кладовище після обіду.

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