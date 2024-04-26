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День ангела 27 апреля: веселые и душевные поздравления на любой вкус

Кого поздравлять с именинами (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

27 апреля день ангела будут праздновать женщины и мужчины с разными и интересными именами. И если кто-то из ваших знакомых попал в список - непременно поздравьте этого человека с именинами.

У кого день ангела 27 апреля, а также как красиво поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Jelayki, NTA.UA.

Именинники 27 апреля

Поздравьте людей со следующими именами:

  • Анастасия
  • Георгий
  • Егор
  • Иван
  • Илларион
  • Мария
  • Николай
  • Павел
  • Петр
  • Семен
  • Сергей
  • Степан
  • Ян.

Как красиво поздравить с днем ангела своими словами

  • "Примите искренние поздравления с Днем Ангела. Пусть Ангел Хранитель никогда не отступает от вас и дарит открытость и красоту вашей душе, мудрость и терпение – сердцу, искренность и чистоту вашей вере"
  • "В день Ангела желаю любви, вдохновения, счастья светлого, здоровья. И пусть тебя всегда оберегает Бог!"
  • "Есть день рождения у тебя, у ангела твоего тоже, и в честь торжественного дня, вас поздравляет с небес! И я к нему присоединюсь, желаю - будьте неразлучны, я вместе с вами радуюсь!".

Стихотворение на именины на украинском языке

"Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є,
На ім’я, як і твоє.

Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу!".

Напомним, на днях стало известно, что готовили и как праздновали Пасху наши предки.

Кроме того, недавно мы уже рассказывали, можно ли ходить на кладбище после обеда.

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