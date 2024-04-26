День ангела 27 апреля: веселые и душевные поздравления на любой вкус

27 апреля день ангела будут праздновать женщины и мужчины с разными и интересными именами. И если кто-то из ваших знакомых попал в список - непременно поздравьте этого человека с именинами.
У кого день ангела 27 апреля, а также как красиво поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Jelayki, NTA.UA.
Поздравьте людей со следующими именами:
"Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу!".
Напомним, на днях стало известно, что готовили и как праздновали Пасху наши предки.
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