День ангела 27 квітня: веселі та душевні привітання на будь-який смак
27 квітня день ангела святкуватимуть жінки та чоловіки з різними та цікавими іменами. І якщо хтось з ваших знайомих потрапив до списку - неодмінно привітайте цю людину з іменинами.
У кого день ангела 27 квітня, а також як красиво вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Jelayki, NTA.UA.
Іменинники 27 квітня
Привітайте людей з такими іменами:
- Анастасія
- Георгій
- Єгор
- Іван
- Іларіон
- Марія
- Микола
- Павло
- Петро
- Семен
- Сергій
- Степан
- Ян.
Як красиво привітати з днем ангела своїми словами
- "Прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець ніколи не відступає від вас та дарує відкритість та красу вашій душі, мудрість та терпіння - серцю, щирість та чистоту вашій вірі"
- "В день Ангела бажаю любові, натхнення, щастя світлого, здоров’я. І хай тебе завжди оберігає Бог!"
- "Є день народження у тебе, в ангела твого теж, і в честь урочистого дня, вас вітає з небес! І я до нього приєднаюся, бажаю - будьте нерозлучні, я разом з вами радію!".
Вірш на іменини
"Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу!".
Нагадаємо, днями стало відомо, що готували та як святкували Великдень наші предки.
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