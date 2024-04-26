День ангела 27 квітня: веселі та душевні привітання на будь-який смак

27 квітня день ангела святкуватимуть жінки та чоловіки з різними та цікавими іменами. І якщо хтось з ваших знайомих потрапив до списку - неодмінно привітайте цю людину з іменинами.

У кого день ангела 27 квітня, а також як красиво вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler). Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, сайти Jelayki, NTA.UA.