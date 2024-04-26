День ангела 27 апреля: веселые и душевные поздравления на любой вкус
27 апреля день ангела будут праздновать женщины и мужчины с разными и интересными именами. И если кто-то из ваших знакомых попал в список - непременно поздравьте этого человека с именинами.
У кого день ангела 27 апреля, а также как красиво поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Jelayki, NTA.UA.
Именинники 27 апреля
Поздравьте людей со следующими именами:
- Анастасия
- Георгий
- Егор
- Иван
- Илларион
- Мария
- Николай
- Павел
- Петр
- Семен
- Сергей
- Степан
- Ян.
Как красиво поздравить с днем ангела своими словами
- "Примите искренние поздравления с Днем Ангела. Пусть Ангел Хранитель никогда не отступает от вас и дарит открытость и красоту вашей душе, мудрость и терпение – сердцу, искренность и чистоту вашей вере"
- "В день Ангела желаю любви, вдохновения, счастья светлого, здоровья. И пусть тебя всегда оберегает Бог!"
- "Есть день рождения у тебя, у ангела твоего тоже, и в честь торжественного дня, вас поздравляет с небес! И я к нему присоединюсь, желаю - будьте неразлучны, я вместе с вами радуюсь!".
Стихотворение на именины на украинском языке
"Зазирає янгол з неба
На твоє веселе свято
Й ніби хоче нагадати,
Що святий у тебе є,
На ім’я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Любим будь і людям й Богу!".
Напомним, на днях стало известно, что готовили и как праздновали Пасху наши предки.
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