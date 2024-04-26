День ангела 27 апреля: веселые и душевные поздравления на любой вкус

27 апреля день ангела будут праздновать женщины и мужчины с разными и интересными именами. И если кто-то из ваших знакомых попал в список - непременно поздравьте этого человека с именинами.

У кого день ангела 27 апреля, а также как красиво поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler). При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, сайты Jelayki, NTA.UA.