День ангела 27 червня: красиві привітання з іменинами для друзів та родичів
На іменини ви можете побажати людині не тільки щастя, а ще й здійснення мрій, великих успіхів і безліч іншого. Головне - робити це від щирого серця.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто святкує іменини 27 червня та як правильно вітати з днем ангела.
Кого вітати з іменинами - список
- Гаврило
- Василь
- Денис
- Давид
- Харитон
- Віра
- Павло.
Привітання з днем ангела прозою
Вітаю з Днем ангела! Бажаю доброї удачі, чудових ідей і успіхів у всіх справах. Нехай твоє серце наповнюється щирою любов'ю і великими надіями. Бажаю тобі багато яскравих моментів щастя!
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З Днем Ангела! Бажаємо тобі світлого життя, наповненого коханням і розумінням. Нехай мир огортає твоє серце, а віра в майбутнє сяє як яскрава зірка на небосхилі. Нехай кожен день приносить нові досягнення і радість від здійснення мрій.
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай ангел завжди супроводжує вас, оберігає від усього злого і надихає на добрі справи.
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З Днем Ангела! Твій небесний опікун дарує тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю, щоб ти завжди був гідним цього набору ангельських якостей і пишався ім'ям, що тобі подарували батьки.
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Вітаємо з Днем Ангела! Бажаємо, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч з тобою - у радісних і сумних моментах, у любові та розлуці, кожної хвилини та кожної секунди. Нехай, якщо ти впадеш, він допоможе піднятися, а якщо заплачеш, то втішить тебе.
Красиві вірші на іменини
З Днем ангела тебе вітаю,
Здоров'я і радості в житті бажаю,
Ще я удачі хочу побажати,
І не було часу щоб сумувати.
І щоб новий день приносив натхнення,
Позбавляв тебе смутку, щоб було везіння.
Хочу я здоров'я тобі побажати,
Сумнівів та смутку в житті не знати.
***
Хай Ангел простелить троянди багряні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожная днина!
Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, "Гумореска".