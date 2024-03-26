День ангела 27 березня: ці привітання з іменинами підкорять будь-яке серце

У кого іменини 27 березня

Цього дня привітайте зі святом людей з такими іменами: Іван, Емануїл, Матрона, Феодосій, Марія і Маркел, Ростислав, Тодось.

Як привітати з днем ангела своїми словами

"Радості і світла, любові і тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Йди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!"

"Щиро вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день буде для тебе найрадіснішим і наповненим Божою присутністю!"

"Іменини - це свято душі, що несе в собі велике тепло, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе якомога менше неприємностей і бід".

Вірш на іменини до сліз

"Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!".