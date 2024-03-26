День ангела 27 марта: эти поздравления с именинами покорят любое сердце

У кого именины 27 марта

В этот день поздравьте с праздником людей с такими именами: Иоанн, Эммануил, Матрона, Феодосий, Мария и Маркел, Ростислав, Тодось.

Как поздравить с днем ангела своими словами

"Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!"

"Искренне поздравляю тебя с днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!"

"Именины - это праздник души, несущий в себе большое тепло, хранящийся в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, оберегающего тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед".

Стих на именины до слез - поздравьте с днем ангела на украинском языке

"Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!".