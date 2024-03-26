День ангела 27 марта: эти поздравления с именинами покорят любое сердце

Поздравления с днем ангела бывают разными, но все они могут приятно удивить именинника. Именно поэтому не стоит игнорировать этот праздник, так ведь вы подарите множество приятных эмоций.
У кого день ангела 27 марта, а также как красиво поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Вітання", OGO.UA.
В этот день поздравьте с праздником людей с такими именами: Иоанн, Эммануил, Матрона, Феодосий, Мария и Маркел, Ростислав, Тодось.
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
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