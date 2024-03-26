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День ангела 27 березня: ці привітання з іменинами підкорять будь-яке серце

Вівторок 26 березня 2024 22:01
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День ангела 27 березня: ці привітання з іменинами підкорять будь-яке серце Хто святкує іменини 27 березня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Привітання з днем ангела бувають різними, але всі вони можуть приємно здивувати іменинника. Саме тому не варто ігнорувати це свято, адже так ви подаруєте безліч приємних емоцій.

У кого день ангела 27 березня, а також як красиво вітати з іменинами, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти "Вітання", OGO.UA.

У кого іменини 27 березня

Цього дня привітайте зі святом людей з такими іменами: Іван, Емануїл, Матрона, Феодосій, Марія і Маркел, Ростислав, Тодось.

Як привітати з днем ангела своїми словами

  • "Радості і світла, любові і тепла бажаємо тобі в день твоїх іменин! Йди по життю з юним серцем, ніколи не сумуй, відкривай нові горизонти! Нехай поруч будуть ті, кого ти любиш!"
  • "Щиро вітаю тебе з днем ангела! Нехай цей день буде для тебе найрадіснішим і наповненим Божою присутністю!"
  • "Іменини - це свято душі, що несе в собі велике тепло, яке зберігається в серці людини все життя. Це свято ангела, який оберігає тебе з народження і до смерті. Я хочу побажати твоєму ангелу, щоб у нього було якомога менше роботи, а у тебе якомога менше неприємностей і бід".

Вірш на іменини до сліз

"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".

До слова, нещодавно ми вже розповідали, що купити на великодній стіл вже зараз, щоб зекономити купу грошей.

Окрім цього, днями стало відомо, коли Україна святкує Великдень у 2024 році.

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