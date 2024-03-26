День ангела 27 марта: эти поздравления с именинами покорят любое сердце

Поздравления с днем ангела бывают разными, но все они могут приятно удивить именинника. Именно поэтому не стоит игнорировать этот праздник, так ведь вы подарите множество приятных эмоций.

При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Вітання", OGO.UA.

У кого день ангела 27 марта, а также как красиво поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

У кого именины 27 марта

В этот день поздравьте с праздником людей с такими именами: Иоанн, Эммануил, Матрона, Феодосий, Мария и Маркел, Ростислав, Тодось.

Как поздравить с днем ангела своими словами

"Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!"

"Искренне поздравляю тебя с днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!"

"Именины - это праздник души, несущий в себе большое тепло, хранящийся в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, оберегающего тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед".

Стих на именины до слез - поздравьте с днем ангела на украинском языке

"Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!".