День ангела 27 марта: эти поздравления с именинами покорят любое сердце
Поздравления с днем ангела бывают разными, но все они могут приятно удивить именинника. Именно поэтому не стоит игнорировать этот праздник, так ведь вы подарите множество приятных эмоций.
У кого день ангела 27 марта, а также как красиво поздравлять с именинами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: DayToday, Церковный календарь, сайты "Вітання", OGO.UA.
У кого именины 27 марта
В этот день поздравьте с праздником людей с такими именами: Иоанн, Эммануил, Матрона, Феодосий, Мария и Маркел, Ростислав, Тодось.
Как поздравить с днем ангела своими словами
- "Радости и света, любви и тепла желаем тебе в день твоих именин! Иди по жизни с юным сердцем, никогда не унывай, открывай новые горизонты! Пусть рядом будут те, кого ты любишь!"
- "Искренне поздравляю тебя с днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!"
- "Именины - это праздник души, несущий в себе большое тепло, хранящийся в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, оберегающего тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед".
Стих на именины до слез - поздравьте с днем ангела на украинском языке
"Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!".
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